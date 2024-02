Acea, un milione di nuovi contatori smart installati a Roma

Al 31 gennaio 2024 sono stati installati un milione di nuovi contatori smart sulla rete elettrica di Roma. Lo comunica Areti, società del gruppo Acea che si occupa della distribuzione dell'energia elettrica a Roma.

"Gli Smart Meter 2G 'Rometrix' rappresentano una svolta significativa nel modo in cui si gestisce e monitora il consumo energetico - si legge in una nota - questa tecnologia avanzata consente, infatti, una maggiore trasparenza nei consumi e la possibilità di ottimizzare l'efficienza energetica e ridurre gli sprechi".

Si tratta di "un progetto ambizioso portato avanti da Areti che non solo promuove l'efficienza energetica ma anche l'innovazione tecnologica nel settore della distribuzione elettrica. Attraverso l'installazione di questi Smart Meter si va sempre più verso una città sostenibile e intelligente, in linea con la visione del gruppo Acea che considera fondamentale l'utilizzo dell'energia in modo responsabile, contribuendo così a preservare le risorse naturali e a creare un ambiente più sano per le generazioni future".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA