Borsa: Milano in calo, brilla Leonardo, bene i finanziari

Seduta debole a Piazza Affari dove l'indice Ftse Mib (-0,49%), non aggiornato per più di mezz'ora in mattinata al pari degli indici Ftse calcolati da Russell a Londra e in Sudafrica, ha fatto meglio di altre Borse europee senza alcun timore per il giudizio di Fitch sul rating dell'Italia in serata.

A pesare sul listino sono stati Diasorin (-4,03%), Campari (-3,83%), Cnh (-3,29%) e Moncler (-3,1%). Tim (-0,36%) all'indomani della presentazione dei conti, che ha fornito l'occasione anche per parlare della vendita della rete a Kkr, ha fatto meglio dell'indice principale.

In luce invece si è messa Leonardo spinta dai risultati (+4,68%). Bene anche Tenaris (+0,73%) ed Eni (+0,42%) col greggio in recupero.

Segno positivo poi per i titoli finanziari Generali (+0,74%) e Mediobanca (+0,13%). Unipol (+0,31% ) e Unipolsai (+0,53%) hanno beneficato dei conti e dat ouna mano a Bps 8+1,27%) mentre sono proseguiti gli acquisti su Bper (+0,37%) e Banco Bpm (+0,32%).





