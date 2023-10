Borsa: Milano si indebolisce e scende a -0,14%, pesante Tim

La Borsa di Milano, dopo un avvio positivo, inverte la rotta e si allinea al resto degli alti listini europei.

Non cambia il leitmotiv sui mercati con i rendimenti dei titoli di Stato che confermano il rialzo mentre gli investitori continuano a guardare alle banche centrali e all'incognita dei tassi elevati a lungo per raffreddare la deriva inflazionistica.

Il Ftse Mib viaggia a -0,14% a 27.405 punti con lo spread tra Btp e Bund in area 197 punti e il rendimento del decennale italiano al 4,91%.

Tra i titoli sotto la lente, Tim cede il 2,4% nel giorno dell'incontro tra Vivendi e il Tesoro. Sul tavolo il futuro della Netco. Vendite anche su Iveco (-2,2%) e Leonardo (-1,7%).

Corrono invece Saipem (+3,1%) e di più Maire (+9%) dopo i relativi contratti con Adnoc. Bene poi Prysmian (2,4%) in scia al piano strategico. Bene poi le banche con Banco Bpm



