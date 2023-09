Oggi la firma del Patto anti-inflazione

Oggi verrà firmato un patto anti-inflazione con oltre 30 associazioni di impresa, dal sistema agricolo e industriale, fino a chi distribuisce e vende.

"Credo che sia prima volta nella storia del paese che tutto il sistema Italia, consapevolmente e volontariamente, aderisce a un patto per contrastare l'inflazione con un paniere calmierato di prodotti di largo consumo, non soltanto alimentari, ma anche per l'igiene della persone e della casa e per l'infanzia". Lo ha detto il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, intervenendo a Roma all'assemblea dei benzinai della Faib.

"E' un patto importante e significativo - ha aggiunto il ministro -: nel metodo, perché le associazioni lo sottoscrivono volontariamente, e nel merito, per raggiungere un obiettivo condiviso, che è quello di ridurre l'inflazione e sostenere il potere d'acquisto delle nostre famiglie".

"Quando si è insediato il governo Meloni - ha detto Urso -, l'inflazione era all'11,7%, superiore alla media europea e a quella dei grandi paesi. Dopo 11 mesi, l'inflazione in Italia è al 5,4%, inferiore alla media europea e alla Germania e alla Francia. Abbiamo fatto un po' meglio degli altri nel ridurre l'inflazione, ma dobbiamo dare un colpo più significativo, col patto che domani sarà presentato".



