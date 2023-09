Borsa: l'Europa viaggia cauta con Milano in evidenza (+0,4%)

Le Borse europee, pur muovendosi caute, tentano la via del rialzo con lo sguardo sempre rivolto ai tassi e all'incognita di nuovi rialzi prolungati nel tempo per abbattere l'inflazione al 2%. L'indice d'area del Vecchio Continente si muove sulla parità, con tecnologici ed energia che provano a sostenere i listini. Si allenta leggermente la tensione sui tassi e anche i rendimenti sui titoli di Stato sono in discesa. Lo spread tra Btp e Bund oscilla sui 191 punti con il rendimento al 4,7% (-2,5 punti).

La Piazza migliore è Milano (Ftse Mib +0,43% a 28.198 punti) con lo slancio di Nexi (+2%), seguita da Diasorin e Ferrari (entrambe +1,5%). In recupero Amplifon (+1,2%). Sul versante opposto Mps (-2,7%) sulle ipotesi di vendita di un 8% da parte del Mef ad ottobre. Cedente Tim (-0,16%) con il cda che deve rispondere alla richiesta di proroga di Kkr. Tra le altre Borse Parigi segna un +0,23%. Più cauta Francoforte (+0,09%) con la fiducia dei consumatori tedeschi in discesa anche su ottobre.

Anche Londra è marginale (+0,1%).

Quanto alle commodity sale il petrolio con il wti oltre 91 dollari al barile e il brent che punta i 95 dollari. Il prezzo del gas si conferma in flessione sotto i 39 euro al megawattora (-3,9%).

Per i cambi l'euro è stabile a 1,0563 dollari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA