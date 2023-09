Sofidel investe 185 milioni, amplia lo stabilimento in Ohio

Per soddisfare la crescente domanda del mercato americano, il gruppo cartario Sofidel, conosciuto in Italia e in Europa per il brand Regina, rafforza ancora la sua capacità di produzione con un investimento di 185 milioni di dollari nel proprio stabilimento integrato di Circleville, in Ohio.

Il progetto prevede la costruzione di un nuovo edificio destinato a ospitare una nuova macchina da cartiera portando così la capacità produttiva complessiva di oltre 200 mila tonnellate all'anno (+50%) e facendo diventare il polo produttivo il più importante della Sofidel a livello globale.

"L'anno passato abbiamo festeggiato i primi dieci anni di presenza sul mercato americano: dieci anni di sviluppo e di crescita. Grazie anche all'affiatato e capace team statunitense, e agli ottimi rapporti con le istituzioni - dallo stato dell'Ohio alle comunità locali che ci hanno sempre supportato - apriamo il nostro secondo decennio di presenza negli Stati Uniti con questo nuovo investimento nello stabilimento di Circleville.

Oggi Sofidel America ha siti produttivi in sei Stati e questa operazione ci consentirà di soddisfare la crescente domanda dei nostri clienti e di continuare ad alimentare ancora la nostra crescita in questo Paese" ha dichiarato Luigi Lazzareschi, amministratore delegato sofidel.

Lo stabilimento in Ohio è stato il primo investimento greenfield di Sofidel negli Stati Uniti, ed è a oggi l'impianto più moderno e sostenibile del gruppo.



