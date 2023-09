Salvini: 'Le responsabilità per Brandizzo non potranno rimanere impunite'

"L'impegno comune è che ogni responsabilità venga chiarita al più presto e le responsabilità che emergeranno non potranno rimanere impunite". Lo ha detto il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, in una informativa alla Camera sul tragico evento di Brandizzo. "Queste cinque morti non rimangano un incidente, mi auguro che nel suo complesso quest'Aula sul tema della sicurezza del lavoro si unisca e metta a disposizione delle istituzioni tutte quello che potrà essere fatto per evitare tragedie come queste".

Il ministro ha peraltro sottolineato che "il regolamento per la circolazione ferroviaria emanato da Ansfisa nel dicembre 2021 ha disposto che prima delle effettuazioni delle lavorazioni sulla linea debba essere richiesta e ottenuta l'interruzione della circolazione, tale innovazione è finalizzata a proteggere il cantiere, i lavoratori e la circolazione dei treni tramite i sistemi tecnologici di segnalamento e di blocco presenti sulla rete ferroviaria".

