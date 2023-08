Borsa: Milano peggiora (-0,8%), giù Mps e Saipem, bene Leonardo

Peggiora Piazza Affari dopo 2 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,85% a 27.641 punti e lo spread tra Btp e Bund tedeschi stabile a 171 punti.

In calo sia il rendimento annuo italiano (-7,5 punti al 4,33%), sia quello tedesco (-8,3 punti al 2,62%).

Prevalgono i segni meno sul paniere principale della borsa milanese, con Mps (-3,43%) che indossa la maglia nera.

Proseguono le prese di beneficio su Saipem (-2,72%) e le vendite su Stellantis e Ferrari (-1,23% entrambe), in linea con l'andamento dei rivali europei. In campo bancario segnano il passo Fineco (-1,2%), Mediolanum (-1,1%), Intesa (-0,97%), Banco Bpm (-0,69%) e Unicredit (-0,67%). Più cauta Bper (-0,34%) insieme a Poste (-0,3%). Poco mossa anche Tim (-0,22%) in attesa di novità sul fronte della rete dopo l'accordo tra Kkr e il Mef per un ingresso di quest'ultimo fino al 20% di Netco.

Pochi i rialzi, limitati a Leonardo (+0,35%), Diasorin (+0,25%) ed hera (+0,16%), mentre Eni (-0,06%) azzera il lieve spunto iniziale.



