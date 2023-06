Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,94%)

(ANSA) - TOKYO, 09 GIU - La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana col segno più, in scia all'andamento rialzista a Wall Street dopo i dati dai sussidi di disoccupazione Usa e in attesa dalle indicazioni dall'inflazione in Cina.

In apertura l'indice di riferimento Nikkei avanza dello 0,94% a quota 31.938,24, con un guadagno di 296 punti. Sul fronte valutario lo yen si rafforza progressivamente sul dollaro a un livello di 138,90, e a 149,70 sull'euro. (ANSA).