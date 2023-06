Dufry al 94,5% del capitale di Autogrill, ora il delisting

(ANSA) - MILANO, 02 GIU - A seguito dell'opa Dufry è arrivata a detenere il 94,5% del capitale di Autogrill e deve adempiere all'obbligo di riacquisto delle azioni residue per procedere al delisting da Piazza Affari.

Secondo un comunicato che riporta i risultati preliminari tenuto conto delle 27.801.682 azioni ordinarie di Autogrill portate in adesione all'offerta durante il periodo di riapertura dei termini conclusa ieri nonché delle 335.474.600 azioni già possedute da Dufry, quest'ultima verrebbe a detenere direttamente il 94,3493% del capitale. Sommando anche le azioni proprie detenute dalla società di ristorazione italiana che faceva capo alla famiglia Benetton, la partecipazione complessivamente in mano a Dufry, sarà costituita dal 94,5044% del capitale .

Pertanto, a seguito della conferma di tali risultati con quelli definitivi entro il 7 giugno, Dufry - come già comunicato - non ripristinerà un flottante sufficiente e adempirà l'obbligo di acquisto ai del rimanete 5,4956% del capitale per poi ritirare "nelle prossime settimane" il titolo dalla quotazione.

