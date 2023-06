Borsa: Milano allunga (+1%) con l'Europa e i futures Usa

(ANSA) - MILANO, 02 GIU - Milano allunga il passo (+1%) con le altre Borse europee in scia ai futures su Wall Street in una giornata dominata dall'attesa sui dati sull'occupazione negli Usa che potranno confermare o meno le aspettative di una prossima pausa della Fed nei rialzi dei tassi di interesse.

Saipem (+4,6%), Tenaris (+3,27%) e Moncler (+3,2%) si confermano in cima al paniere principale in un clima favorevole ai titoli del lusso, vista anche la ripresa registrata dai mercati azionari asiatici. Autogrill sale del 3,28% a 6,76 euro sopra al prezzo di 6,33 euro all'indomani del termine dell'offerta di acquisto e scambio di Dufry per il delisting da Piazza Affari.

Il gruppo svizzero dal canto suo guadagna il 2,84% a 41,6 franchi a Zurigo. Si riduce intanto lo spread Btp Bund a 179,9 punti col rendimento del decennale italiano al 4,07%.

A Francoforte (+1,09%) l'incremento della quota di Pff spinge Prosieben (+2,8%) mentre la Borsa di Parigi (+1,28%) è la migliore grazie anche alla crescita sopra le attese della produzione industriale e in attesa stasera del giudizio di S&P sul rating sovrano. Fitch valuterà invece il rating della Gran Bretagna mentre Londra guadagna lo 0,99%. (ANSA).