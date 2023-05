Il trimestre di Prosieben è negativo, giù i ricavi e gli utili

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Nel primo trimestre dell'anno i ricavi della tedesca Prosieben sono scesi a 816 milioni, con un calo del 20% nel settore dell''entertainment' (cioè quasi esclusivamente quello televisivo) a quota 527 dai 663 dello stesso periodo dell'anno precedente. L'utile netto rettificato è stato negativo di 15 milioni rispetto al dato positivo di 38 milioni.

"Come previsto, soprattutto il business altamente redditizio della pubblicità ma allo stesso tempo molto sensibile al ciclo economico "ha inciso negativamente sulla redditività del primo trimestre 2023", spiega il gruppo del quale Mfe-Mediaset è ampiamente primo azionista con quasi il 30% delle quote. Anche effetti di consolidamento hanno avuto un impatto: il consolidamento integrale di Joyn al 31 ottobre 2022 ha comportato un effetto negativo sugli utili per un importo di 14 milioni.

Il margine operativo lordo rettificato nel primo trimestre "è stato significativamente inferiore a quello dell'anno precedente a 53 milioni", ma sono confermate le prospettive per l'intero anno "nell'ipotesi di una significativa ripresa dell'economia e del business pubblicitario nella seconda metà dell'anno": vista una leggera crescita organica dei ricavi a circa 4,1 miliardi con uno scostamento di più o meno 150 milioni e un Ebitda adjusted di circa 600 milioni.

"Stiamo già assistendo a miglioramenti significativi nelle prenotazioni pubblicitarie a giugno rispetto ai mesi precedenti.

Pertanto, al momento prevediamo che il margine operativo lordo rettificato nel secondo trimestre si collochi nella fascia medio-alta a due cifre", afferma Bert Habets, amministratore delegato di Posieben, commentando i dati economici dei primi tre mesi dell'anno.

Il gruppo ondeggia in Borsa nei primi scambi: il titolo a Francoforte è arrivato a perdere in avvio il 2% a 7,8 euro, per poi risalire verso la parità. I dati erano generalmente attesi dagli analisti, che però speravano in previsioni più ottimistiche per la ripresa della pubblicità. L'azione MfeB con dieci diritti di voto in partenza di Piazza Affari cede circa l'1% a quota 0,68. (ANSA).