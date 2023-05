Salta cig Alitalia, proventi liquidazione per aiuti Stato

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Salta la proroga di altri sei mesi della cassa integrazione straordinaria per i lavoratori dell'Alitalia in amministrazione straordinaria. Nel dl lavoro pubblicato in Gazzetta la proroga prevista nelle ultime bozze è sostituita da un articolo sul 'Completamento dell'attività liquidatoria Alitalia'.

L'articolo stabilisce che i proventi dall'attività liquidatoria, al netto di una serie di voci che vanno dai costi di liquidazione all'indennizzo dei biglietti, "sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato", compresi quelli "da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi" dall'Ue.

La Commissione europea il 27 marzo scorso ha stabilito che il prestito ponte da 400 milioni di euro concesso ad Alitalia nel 2019 rappresenta un aiuto di Stato illegale ai sensi delle norme comunitarie: in base a questa decisione, l'Italia deve recuperare dalla compagnia l'aiuto di Stato illegittimo, maggiorato degli interessi. (ANSA).