Rischio disagi negli aeroporti, venerdì sciopero di 24 ore per handling

Rischio disagi per i passeggeri degli aeroporti italiani in partenza venerdì per il ponte del 25 aprile: il sindacato Cub ha proclamato uno sciopero di 24 ore per venerdì 21 per il personale dell'handling aeroportuale a sostegno del rinnovo del contratto nazionale Assohandlers scaduto dal 2017.

Il Cub chiede inoltre investimenti nella sicurezza e si dice contrario agli accordi sulle 'banche delle ore' per accantonare le ore di straordinario anziché pagarle quando svolte.

Cub fa sapere anche che mercoledì 19 aprile e giovedì 20 aprile ci sarà un Presidio Cub Trasporti presso la sede del ministero del Lavoro in via Flavia a Roma per i lavoratori ex Alitalia per la "trasparenza nei criteri di assunzione" e per la prosecuzione della cassa integrazione straordinaria.