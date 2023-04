Cattaneo, il supermanager alla guida dell'Enel

Flavio Cattaneo, classe 1963, è nato a Rho, nell'hinterland di Milano, e si è laureato in Architettura al Politecnico del capoluogo lombardo. Si specializza alla Bocconi in mangement immobiliare e nel 1989 costituisce un'impresa edile. Nel 1999 diventa Commissario dell'Ente Fiera di Milano: la trasforma in Spa e rimane lì come amministratore delegato fino al 2003.

Il governo Berlusconi in quell'anno lo nomina direttore generale della Rai. Cattaneo rimette a posto i conti e raggiunge un utile record. Nel 2005 passa a Terna (la società pubblica della rete elettrica) come amministratore delegato. Ci rimane per 3 mandati consecutivi, fino al 2014, vincendo premi come miglior manager e per la migliore utility. Dopo quell'esperienza, entra nel consiglio di amministrazione di Ntv, la compagnia privata dei treni ad alta velocità. Nel 2015 ne diventa amministratore delegato. Si dimette l'anno seguente, dopo aver chiuso il primo bilancio in attivo. Nel frattempo è diventato consigliere di amministrazione di Generali e Cementir e presidente di Domus Italia, società immobiliare del gruppo di Francesco Gaetano Caltagirone.

Dal 2016 al 2017 è amministratore delegato di Telecom, e viene nominato manager dell'anno in un sondaggio di Milano Finanza. Quindi torna a Ntv (che ora si chiama Italo) con la stessa carica. Nel 2018 cura la cessione della società a Gip, e ci rimane dentro come azionista e vicepresidente esecutivo. Nel 2021 fonda la società di trasporto passeggeri su gomma Itabus, di cui è anche azionista di controllo. Dal 2022 è di nuovo consigliere di Generali. Cavaliere del lavoro, ha avuto due figli dalla prima moglie, e nel 2011 si è risposato con l'attrice Sabrina Ferilli.