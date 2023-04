Entro 60 giorni proposta di revisione su banda ultra larga

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Su iniziativa del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessio Butti è stato "istituito un gruppo di lavoro interministeriale per l'elaborazione di una proposta di revisione della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga", da definire entro 60 giorni. "Tale revisione - si legge in una nota - avrà l'obiettivo di rilanciare il settore delle telecomunicazioni, favorire gli investimenti pubblici e privati, accelerare la realizzazione di infrastrutture 5G di nuova generazione, anche alla luce delle economie maturate nell'ambito del Pnrr per i progetti legati alla Banda Ultra Larga", si legge in una nota diffusa al termine del primo Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale (Citd).

Il comitato presieduto da, Butti, ha avuto all'ordine del giorno i temi della Banda Ultra Larga, del Sistema di Identità Digitale e del Fascicolo Sanitario Elettronico. Per quanto riguarda il dossier connettività, il sottosegretario ha evidenziato le criticità dei piani in corso, sottolineando "la necessità di recuperare i ritardi ereditati attraverso interventi correttivi che possano assicurare il completamento dei progetti nei tempi previsti". (ANSA).