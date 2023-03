A febbraio meno famiglie con il reddito di cittadinanza

Diminuiscono a febbraio le famiglie con il Reddito e la pensione di cittadinanza: nel mese - secondo le tabelle dell'Osservatorio Rdc-Pdc pubblicate dall'Inps - i nuclei con il sussidio sono 1.001.743 per 2.135.395 persone coinvolte. L'assegno medio è di 575,31 euro. A gennaio la misura contro la povertà era stata erogata a 1,16 milioni di famiglie per 2,47 milioni di persone coinvolte. Diminuiti soprattutto i nuclei composti da una sola persona, quelli per i quali il Governo sta studiando la stretta, a meno che non siano di disabili o anziani.