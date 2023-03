Borsa: volano le banche europee,in testa Commerzbank e Unicredit

Le banche europee volano dopo il tonfo delle precedenti sedute con i timori del rischio contagio provocato dalle vicende degli istituti di credito americani e da Credit Suisse. Dopo il salvataggio del gruppo elvetico da parte di Ubs e le rassicurazioni delle banche centrali in Borsa è tornato un clima di fiducia.



L'indice del comparto bancario dello stoxx 600 guadagna il 3,9%. In testa Commerzbank e Unicredit con un rialzo del 6%.



Bene anche Banco de Sabadell (+5,2%), Banco Santander e Bnp Paribas (+4,6%).

A Piazza Affari, oltre a Unicredit, sono in netto rialzo anche Fineco (+4,8%), Bper (+4,4%), Intesa (+3,2%), Banco Bpm (+3%) e Mps (+0,8%).