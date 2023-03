Borsa: Europa regge l'urto, le banche riducono i cali

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Le Borse europee riescono a tenere la parità in un contesto che resta comunque molto volatile.

Milano e Londra salgono dello 0,1%, Parigi e Francoforte dello 0,3% mentre anche a New York i future su Wall Street oscillano a ridosso della parità. Le banche riducono le perdite dopo che le autorità europee, inclusa la Bce, hanno rassicurato sulla loro resilienza e hanno ribadito che, in caso di salvataggio, i primi a sopportare il costo delle perdite saranno gli azionisti.

L'indice Stoxx sul comparto bancario ha dimezzato le perdite, scese sotto il 2%. Anche a Piazza Affari i titoli del comparto migliorano l'intonazione, con Bper (-1,8%) e Mps (-1,6%) che riducono molto le perdite dell'avvio. (ANSA).