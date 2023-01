Dal pane alla benzina, mappa dei rincari nel 2022

Il 2022 è stato l'anno di aumenti che hanno costretto gli italiani, già provati dall'emergenza pandemia, a stringere ancor di più la cinghia. Il Codacons formisce la mappa dei rincari dell'anno passato come appaiono dagli ultimi dati definitivi diffusi nei giorni scorsi dall'Istat. Al top chiaramente l'energia, il gas e i carburanti, voci che, come noto, ricadono su tutte le altre con un effetto a valanga che ha portato in media lo scorso anno i prezzi al consumo a crescere dell'8,1% (+1,9% nel 2021), segnando l'aumento piu' ampio dal 1985 (quando fu +9,2%).

Ecco la maggiore spesa annua a famiglia (un nucleo di quattro persone) nel 2022:

- Energia +862 euro

- Gas +533,6

- Carburanti +335

- Pane e cereali +144

- Carne +122,7

- Verdura +117,3

- Servizi ricettivi ristorazione +114,2

- Latte, formaggi e uova +94,1

- Mobili e servizi per la casa +83,1

- Pesce +54,7

- Frutta +43,6

- Oli e grassi +39,5

- Acque minerali e bevande +33,5

- Trasporto +27

- Zucchero e dolci +22,8

- Animali domestici +14,5

- Piante e fiori +9,5