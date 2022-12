Borsa: nel 2022 Mot conferma primato per contratti scambiati

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - Il Mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (Mot) gestito da Borsa italiana anche nel 2022 conferma la leadership europea per contratti scambiati. Il Mot, con 1.418 strumenti complessivamente quotati (160 titoli di Stato, 45 obbligazioni e 1213 eurobonds e Abs) ha registrato nel corso dell'anno una media giornaliera di 18.832 contratti e un controvalore di 642 milioni di euro.

Secondo i dati di Borsa italiana, nel corso del 2022 sono state distribuite sul mercato Mot la diciassettesima e la diciottesima emissione del Btp Italia, per una raccolta complessiva di oltre 21 miliardi e 467.645 mila contratti conclusi nelle fasi di distribuzione. Il segmento dedicato ai Green e Social bond dei mercati di Borsa italiana nato nel 2017 ha raggiunto 265 strumenti per un 'outstanding' complessivo superiore ai 383 miliardi.

Continua anche la crescita del mercato degli Etf, fondi di investimento quotati: nel corso del 2022 complessivamente su questi segmenti sono stati scambiati quasi 120 miliardi di euro e oltre 8,8 milioni di contratti, record storico. Quest'anno è stato raggiunto il record storico anche per contratti scambiati in singola seduta, con un numero di contratti a livello del precedente livello massimo del 2020, si evince dai dati di fine anno di Borsa italiana. (ANSA).