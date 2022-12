Borsa: Europa accelera in attesa Wall street, Milano +1,1%

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Mercati azionari del Vecchio continente tutti i rialzo dopo aver doppiato la boa di metà giornata e in attesa dell'avvio di Wall street, i cui future sono positivi: le Borse migliori sono quelle di Parigi e Amsterdam che salgono dell'1,2%, con Milano in aumento dell'1,1%, Londra di un punto percentuale e Amsterdam dello 0,9%.

L'attesa è anche per i tanti dai macroeconomici dagli Stati Uniti che verranno diffusi nel corso del pomeriggio, ma intanto si allenta la tensione sui titoli di Stato europei e italiani in particolare. Il rendimento del Btp decennale scende infatti di 10 punti base al 4,35%, con lo spread nei confronti del Bund tedesco a 208 punti.

Si conferma anche la chiara diminuzione della tensione sul prezzo del gas, che ad Amsterdam ondeggia attorno ai 100 euro al Megawattora, per ora restando prevalentemente sotto questa soglia psicologica.

In Piazza Affari sempre forti acquisti su Saipem ed Eni, in aumento di oltre tre punti percentuali, con Mps in accelerazione del 2,3%. Incerte attorno alla parità Snam, Terna e Prysmian.

(ANSA).