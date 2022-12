Stellantis, prima in Italia per veicoli basse emissioni

(ANSA) - TORINO, 01 DIC - Nei primi undici mesi dell'anno, Stellantis si conferma in Italia al primo posto nelle vendite dei veicoli Lev, quelli a basse emissioni con la spina, rafforzando la sua supremazia in tutti i più rilevanti segmenti di mercato.

Secondo i dati forniti da Dataforce, Stellantis ottiene nel mercato delle vetture una quota del 32,6%, in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno di 1,8 punti percentuali, nell'ambito di un mercato italiano che sul fronte dei Lev pesa l'8,8%. La Fiat Nuova 500 elettrica e le Phev Compass e Renegade per Jeep, sono le tre vetture più vendute nel mercato Lev.

Ancora più marcata, per Stellantis, la leadership Lev nel settore dei veicoli commerciali, dove il gruppo raddoppia la quota rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, sfiorando la metà del mercato con il 49,6% di quota. In sintesi, un veicolo su due è del gruppo Stellantis. In particolare, secondo i dati Dataforce, in prima e seconda posizione ci sono Opel (18,14%) e Fiat (15,1%). (ANSA).