Bankitalia: resta immutata lista banche sistemiche

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Resta immutata la lista delle banche italiane 'sistemiche' cui è richiesta, per le regole internazionali ed europee, una quota di capitale (buffer) aggiuntivo vista la loro importanza. L'elenco vede UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM e Monte dei Paschi di Siena che, nonostante non raggiunga il punteggio calcolato con la metodologia Eba, è stato incluso dalla Banca d'Italia "alla luce dell'attuale incertezza sull'evoluzione del quadro congiunturale e della rilevanza del gruppo nelle attività di raccolta e impiego presso il pubblico" UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM e Monte dei Paschi di Siena dovranno così mantenere, dal primo gennaio 2023, una riserva di capitale (buffer) pari, rispettivamente, a 1,00, 0,75, 0,25 e 0,25 per cento delle proprie esposizioni complessive ponderate per il rischio. (ANSA).