Banche: invariata lista sistemiche globali, resta Unicredit

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Resta invariata, nel 2022, la lista delle banche sistemiche a livello globale (G-Sibs) stilata dal Financial Stability Board sulla base dei dati e la metodologia del Comitato di Basilea e che comprende, fra le italiane, la sola Unicredit. Come si legge in una nota dell'Fsb fra le 30 banche mondiali cui sono richiesti per la loro importanza dei cuscinetti aggiuntivi di capitale ci sono alcuni piccoli cambiamenti nella graduatoria. Al massimo livello resta la Jp Morgan Chase cui si chiede un buffer di capitale ulteriore del 2,5%. Unicredit è invece nella folta schiera di gruppi con un 1% aggiuntivo richiesto. (ANSA).