Gas: Giani domani firmerò autorizzazione rigassificatore

L'autorizzazione per il rigassificatore di Piombino (Livorno) "la firmerò domattina, davanti a voi, domani alle 12, dopo che stasera in Giunta regione approveremo il memorandum Piombino che diventa la proposta di intesa tra Stato e Regione. Io materialmente per una questione di visibilità e trasparenza la firma la farò qui in Regione".



Lo ha detto il presidente della Toscana e commissario straordinario per l'opera Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano quando firmerà l'autorizzazione per il rigassificatore.