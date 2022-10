Cdp: siglato accordo di garanzia con Commissione Ue

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Il Gruppo Cassa Depositi e Prestiti tramite Cdp Equity, ha firmato oggi il primo accordo di garanzia con la Commissione Europea nell'ambito del piano InvestEU. L'intesa è stata siglata oggi a Roma dal Commissario Ue per l'Economia Paolo Gentiloni e l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Cdp Dario Scannapieco.

Il Gruppo Cdp, sottolinea una nota, è il primo istituto nazionale di promozione in Europa ad aver concluso un accordo di garanzia con la Commissione Europea nell'ambito del Programma InvestEU.

L'intesa prevede una garanzia da parte della Commissione fino a 260 milioni a favore di CDP Equity per sostenere investimenti dedicati allo sviluppo del Venture Capital italiano per un totale di 520 milioni.

"Questo accordo apre la strada a investimenti per 520 milioni di euro che sosterranno il settore del venture capital in Italia, alimentando le imprese innovative di cui abbiamo bisogno per guidare la crescita e la creazione di posti di lavoro in futuro" ha detto Paolo Gentiloni.

"L'accordo firmato oggi ribadisce il grande lavoro di CDP nel saper ottimizzare le sinergie con le istituzioni europee al fine di accedere a risorse fondamentali per il continuo sviluppo economico, ambientale, imprenditoriale e sociale dell'Italia", sottolinea Dario Scannapieco Dario Scannapieco. "Il ruolo di partner esecutivo della Commissione e il primato nella sigla dei due accordi per la gestione di parte dei fondi messi a disposizione da InvestEU è significativo dell'impegno per far ulteriormente crescere il livello delle nuove risorse, specialmente in settori chiave come l'Advisory e il Venture Capital, che rappresentano aree fondamentali per la crescita della nostra economia". (ANSA).