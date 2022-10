Gas: chiusura in rialzo, ad Amsterdam sale a 175 euro

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Il prezzo del gas chiude in rialzo, mentre in Europa si discute per giungere ad una decisione sul price cap.

Ad Amsterdam le quotazioni concludono la giornata in aumento dell'1,2% a 175 euro al megawattora. In aumento anche a Londra dove il prezzo sale del 3% a 325 penny al Mmbtu. (ANSA).