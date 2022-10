Borsa: Milano cede l'1,3%, sotto lente Banca Generali e Mps

(ANSA) - MILANO, 03 OTT - La Borsa di Milano, insieme alle Piazze europee, conferma la flessione mentre sui mercati resta l'allarme sui rischi di una recessione globale. Il Ftse Mib cede l'1,3% a 20.461 punti. Lo spread tra Btp e Bund è a 246 punti con il rendimento del decennale italiano che sale al 4,6%.

Sotto la lente Banca Generali e Mps entrambe passate in avvio da uno stop per un eccesso di ribasso. La banca che perde il 4,76% è stato al centro di ipotesi, sul finire della scorsa settimana, di una cessione da parte delle Generali (-1,2%) a Mediobanca (-0,25%). Il Monte invece cede il 4,45%. L'avvio dell'aumento di capitale, inizialmente programmato per il 10 ottobre, è destinato a slittare al 17.

Tra gli altri, bene i titoli legati all'energia con Tenaris (+5,3%) in testa. A seguire Saipem (finita anche in asta per eccesso di rialzo e che registra un +2,7%). Eni segna invece un +1,7%. Per il resto sempre tra i big Tim guadagna l'1,37% mentre Amplifon e Interpump perdono rispettivamente il 3,35% e il 3,47%, Moncler il 3,28%, Campari e Nexi entrambe il 3,14%.

(ANSA).