Spread Btp-Bund: apre in lieve calo a 244 punti base

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in leggero calo in avvio di seduta sui mercati telematici: il differenziale in partenza di giornata è a 244 punti base contro i 246 della chiusura di ieri.

Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 4,59% rispetto al 4,63% della vigilia. (ANSA).