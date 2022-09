Borsa: Milano rimbalza con l'Europa, vola Banca Generali

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Milano con le altre Piazze europee mette a segno il rimbalzo, archiviando la caduta di giovedì. A dare una mano anche la discesa dei rendimenti dei titoli di Stato con il nostro decennale al 4,49% e lo spread tra Btp e Bund in calo a 239,5 punti.

Sul Ftse Mi, ampiamente sopra i 20mila punti, vola Banca Generali (+19%) sui rumors di una cessione da parte di Generali (+1,26%) a Mediobanca (+5,89%). Tra gli altri titoli corre Tim (+4,2%) in attesa della presentazione di un'offerta non vincolante di Cdp per la rete.

Buon passo poi per Unicredit (+2,6%) che ha rafforzato la propria partnership con Allianz, questa volta in Croazia. Sotto la lente anche Mfe (+4,9% per le azioni A, +9,3% per le B) mentre si attendono novità sull'offerta non vincolante su M6 in Francia.

Fuori dal paniere principale vendite su Mps (-7,4% a 23,9 euro).

L'avvio dell'aumento di capitale potrebbe slittare di una settimana, al 17 ottobre. (ANSA).