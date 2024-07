Borsa: l'Europa insegue il record di Wall Street, Milano +1,1%

Le Borse europee inseguono il record di Wall Street, dove ieri l'indice S&P 500 ha segnato un massimo storico e dove oggi la seduta sarà breve in vista della festività del 4 luglio.

Parigi recupera ancora (+0,97%) e lo spread Oat-Bund cala in attesa di vedere se una coalizione di centrosinistra riuscirà ad evitare che Marine Le Pen ottenga la maggioranza in parlamento.

Londra (+0,45%) attende invece le prossime elezioni con meno preoccupazioni. Positiva ma senza strappi in avanti Francoforte (+0,62%), mentre la migliore in Europa è Milano (+1,1%), trascinata dalle banche. La scommessa sul risiko spinge Mps (+4,1%), Bper (+3,3%) e Bps (+2%).

La corsa dei tecnologici americani col Nasdaq che ieri ha ritoccato i massimi aiuta invece Stm (+2,04%).



