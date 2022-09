Mps: Castagna, dossier fusione non è sul tavolo

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Il dossier di una fusione con Mps "non è sul tavolo e non lo è mai stato negli ultimi due anni e continua a non esserci", "il messaggio non è la guarderemo ma è non la stiamo guardando". Lo ha affermato l'ad di Banco Bpm Giuseppe Castagna a margine del convegno della Uilca secondo cui "non voglio fare un'altra ristrutturazione", se ci fosse la possibilità, "voglio fare un'altra operazione con "una banca già pronta alla ripartenza". "A bocce ferme", dopo l'aumento del Monte "si vedrà tutto, ora ci sono tanti elementi in movimento anche per loro". "Andiamo avanti, ognuno fa i compiti a casa" ha aggiunto. (ANSA).