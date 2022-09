Borsa: Europa in calo, Londra -2%

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Le Borse in Europa fronteggiano una nuova ondata di vendite, Londra cede il 2%, Parigi l'1,5%, Francoforte l'1,6%, Madrid l'1,4% e Milano l'1,9 per cento. E' il quinto giorno consecutivo di cali sui timori di nuovi rialzi dei tassi e sulle prospettive economiche. Minerari ed energia tra i più colpiti mentre i tecnologici affondano dopo la decisione di Apple di abbandonare i piani per aumentare la produzione dei suoi nuovi iPhone quest'anno.

"Sebbene i mercati sembrino ipervenduti, il dollaro USA più forte e i rendimenti in aumento pesano davvero sul sentimento degli investitori", commenta un analista. (ANSA).