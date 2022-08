Saipem: accelera in Piazza Affari con nuovi ordini, +2,3%

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Corre Saipem in Piazza Affari dopo le 3 nuove commesse in Angola per un valore complessivo pari a 900 milioni di dollari. Il titolo segna un rialzo del 2,3% a 0,82 euro. Le nuove acquisizioni si aggiungono a un portafoglio ordini di 22,98 miliardi di euro allo scorso 31 giugno. (ANSA).