Perquisizioni Ue nelle aziende di food delivery

(ANSA) - BRUXELLES, 06 LUG - L'autorità antitrust Ue ha fatto irruzione in diverse aziende di consegna di cibo e generi alimentari online in due Paesi Ue. Lo rende noto la Commissione europea senza tuttavia divulgare i nomi delle società né i Paesi nel mirino. I funzionari Ue erano accompagnati dai loro omologhi delle autorità nazionali garanti della concorrenza competenti.

L'indagine, si legge in una nota, riguarda "un presunto accordo o pratica concordata per condividere i mercati nazionali dell'ordinazione e della consegna online di prodotti alimentari, generi alimentari e altri beni di consumo nell'Ue". (ANSA).