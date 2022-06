Smart4: con Topnetwork punta a grande gruppo digitale

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Migliorare le attuali competenze tecnologiche e possibilmente ampliare anche il mercato, arrivando nel più breve tempo possibile ad un fatturato stimato, per TopNetwork, in circa cento milioni di euro. E' quanto punta il gruppo SMART4 Engineering , fondo con forte focalizzazione su imprese tecnologicamente avanzate che ha acquisito il 60% del capitale del gruppo romano TopNetwork. Nella presentazione svolta a Parigi il fondo Smart4 ha sottolineato come, rispetto ad un private equity tradizionale, il cui orizzonte di investimento si aggira intorno ai 4-5 anni, punta a a holding period di 8 anni. "Un aspetto - dichiara l'amministratore delegato Cyril Roger - che consente alla società di avere un più ampio arco temporale per acquisire, rinnovare, far crescere i talenti e dunque per investire". Sono cinque, nello specifico Francia, Spagna, Portogallo, Italia e Tunisia i Paesi sui quali la Smart 4 Engineering, attraverso adeguati investimenti, punta per creare un gruppo internazionale con competenze di alto livello nel settore digitale e tecnologico, con particolare attenzione - aggiunge Cyril Roger - al settore della trasformazione digitale, data science, cybersecurity e intelligenza artificiale. L'obiettivo di Smart 4 Engineering - conclude Cyril - è arrivare a creare un gruppo european leader in digital trasformation, data, IA e cyber, da 400 a 600 mln di euro entro i prossimi sei anni trasformazione digitale, "puntando su imprenditori leader nel loro settori e in Italia, Franco Celletti, ad di Topnetwork, è sicuramente uno di questi".

