Finanza: Monforte Capital chiude raccolta,punta a Pmi

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Monforte Capital Partners, Search Fund di diritto italiano promosso da Simone Botti e Marco Polato e sostenuto da un gruppo di investitori, imprenditori, manager, comunica di aver finalizzato la raccolta di capitale per finanziare la fase di ricerca di una PMI da acquisire e gestire attivamente in un'ottica di lungo periodo. Lo si legge in una nota secondo cui, ad oggi, si tratta del Search Fund di maggiori dimensioni in Italia, per raccolta (600.000 euro).

Monforte Capital Partners punta ad acquisire un'impresa che abbia un fatturato compreso tra 5 ed 40 milioni di euro ad elevata marginalità, con ricavi ricorrenti ed in crescita, dotata di solidi flussi di cassa e attiva nel B2B.

Nato nel 1984 a Stanford e presente in Italia dal 2017, il Search Fund è un veicolo d'investimento attraverso il quale i Promotori identificano, acquisiscono e gestiscono attivamente e in prima persona l'azienda target, con l'obiettivo di farla crescere nel medio-lungo periodo.

Tra i Soci investitori di Monforte Capital Partners figurano imprenditori italiani ed esteri, family office, fondi esteri come Vonzeo Capital, Istria Capital, Alza Capital, JB46, ed italiani come Search Fund Club, nonché investitori seriali quali Simon Webster, Juerge, imprenditori e HWNI sia italiani che stranieri. (ANSA).