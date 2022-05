Intesa: Fosti, soddisfatti da nuovo piano, è di sostanza

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Il nuovo piano d'impresa di Intesa Sanpaolo è di "grande sostanza, che guarda al futuro e contiene innovazioni importanti". Così il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti, rispondendo ad una domanda a margine di una iniziativa per presentare un progetto legato ai 30 anni dell'Ente.

"Come azionisti - aggiunge - siamo molto soddisfatti e credo di poterlo dire anche per le altre fondazioni socie". (ANSA).