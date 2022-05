Antitrust: multe a mercato libero energia per oltre 4 mln

Maxi multa per un totale di oltre 4 milioni di euro da parte dell'Antitrust a quattro società che operano nel mercato libero dell'energia. Secondo quanto pubblicato sul bollettino settimanale sono state sanzionate Ajò Energia (148.000 euro), Bluenergy (2 milioni di euro), Ubroker (1.880.000 euro) e Visitel (100.000 euro) per condotte ingannevoli, omissive e mancanza di trasparenza in merito all'indicazione dei costi di fornitura dell'energia elettrica e/o del gas nella prospettazione delle condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e gas.