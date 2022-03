Borsa: Milano cede lo 0,89%, Tim perde oltre il 16%

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - La Borsa di Milano viaggia in linea con gli altri listini che guardano al conflitto in Ucraina e alla seconda giornata di negoziati tra Mosca e Kiev mentre la Russia è pronta a creare corridoi umanitari ovunque.

Ad incidere sul Ftse Mib (-0,89% a 24.315 punti) le vendite, fin dall'avvio e con diversi stop & go, su Tim (-16%) con il titolo che dopo i conti e il piano, è sui minimi storici.

Male poi Enel (-2,19%) e Terna ( (-1,15%) mentre, sempre nell'energia, Saipem che in partenza è arrivata a guadagnare oltre il 5%, lima a +1,34%. Tra i bancari Banco Bpm è la più pesante e perde il 3,3%, segue Bper (-2,63%). Restano sotto la lente Intesa Sanpaolo (-1,23%) che valuta la presenza in Russia, e Unicredit (-1%) che nei giorni scorsi ha indicato di monitorare la situazione spiegando che la banca in Russia rappresenta circa il 3% dei ricavi e del capitale allocato del gruppo. (ANSA).