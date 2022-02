Roche:nel 2021 utile a 14,33 mld,covid spinge vendite (+29%)

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Roche chiude il 2021 con un utile netto a 14,9 miliardi di franchi svizzeri (14,33 miliardi di euro), rispetto ai 15,1 miliardi di franchi svizzeri (14 miliardi di euro) del 2020. Il fatturato del Gruppo aumenta del 9% a 62,8 miliardi di franchi svizzeri (60,41 miliardi di euro).

Il Consiglio di amministrazione della casa farmaceutica propone un aumento del dividendo a 9,30 franchi svizzeri (8,95 euro) per azione. Se approvato dagli azionisti, questo sarebbe il trentacinquesimo aumento di dividendo consecutivo.

Le vendite della divisione farmaceutica aumentano del 3% a 45 miliardi di franchi svizzeri (43,29 miliardi di euro, con la continua forte domanda di farmaci lanciati di recente che compensa ampiamente l'impatto dei biosimilari. Le vendite della divisione Diagnostics ha segnato una crescita del 29% a 17,7 miliardi di franchi svizzeri (17,07 miliardi di euro). I risultati della diagnostica hanno ricevuto un "forte slancio nell'attività di base e dalla continua elevata domanda di test per il Covid-19".

Per il 2022 Roche prevede una riduzione delle vendite di farmaci e diagnostici Covic-19. Si prevede che il fatturato del Gruppo cresca a una cifra elevata. Il gruppo prevede di aumentare ulteriormente il suo dividendo in franchi svizzeri.

"Abbiamo ottenuto buoni risultati nel 2021. La domanda dei nostri nuovi farmaci e della diagnostica rimane molto elevata", afferma Severin Schwan, ceo di Roche. "Sulla base - aggiunge - del nostro forte portafoglio di prodotti in entrambe le divisioni e della promettente pipeline di prodotti, siamo ben posizionati per la crescita futura". (ANSA).