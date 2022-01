Borsa: Europa contrastata dopo Pil, in luce Milano +0,8%

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Le Borse del Vecchio continente proseguono contrastate dopo i dati sul Pil dell'Eurozona e in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono contrastati.

In luce Milano (+0,8%) con gli esiti del prodotto interno lordo e il voto per il Quirinale che ha visto l'elezione di Sergio Mattarella. I mercati hanno avviato la seduta in forte rialzo dopo il nervosismo della scorsa settimana per le mosse della Fed. Intanto i guarda alla riunione della Bce, in programma giovedì, e alla stagione delle trimestrali.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,6%. In positivo Francoforte (+0,8%) e Parigi (+0,3%). Piatte Londra (-0,06%) e Madrid (-0,01%). I listini sono sostenuti dall'informatica (+1,8%). Gira in calo l'energia (-0,7%), con il petrolio in rialzo. Il Wti sale a 87,67 dollari al barile (+1%) e il Brent a 91,40 dollari (+1,5%).

In rialzo le utility (+0,2%), con il prezzo del gas in calo.

Ad Amsterdam le quotazioni registrano un calo del 4,6% a 87,54 euro al Mwh. A Londra il prezzo scende del 4,5% a 210 penny per Mmbtu. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in rialzo a 1,1168 a Londra. (ANSA).