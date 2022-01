Borsa: Milano inverte rotta (-0,4%) con Tim e Prysmian

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - La Borsa di Milano si indebolisce e gira in negativo, a dispetto del resto d'Europa che resta in rialzo. Il Ftse Mib cede lo 0,4% a 27.428 punti . A pesare sul listino sono le vendite su Tim (-3%) con le indiscrezioni sul piano per lo spin-off della rete e l'offerta di Kkr che appare più lontana. Male poi Prysmian (-1,75%) con l'autorità della concorrenza tedesca che ha effettuato delle ispezioni presso alcuni siti del Gruppo in Germania. Tra gli altri titoli flessione nel farmaceutico per Recordati (-1,9%) mentre gli acquisti premiano Diasorin (+2,2%).

Sul versante opposto del listino Moncler (+4,21% con il traino del lusso che in Europa è vivacizzato da Richemont e Burberry in scia alle rispettive trimestrali. Il petrolio in rialzo (86,5 dollari al barile il wti a New York) favorisce Saipem (+3,2%). Lo spread tra Btp Bund sale a 134,5 punti con il rendimento del decennale italiano stabile all'1,33 per cento.

(ANSA).