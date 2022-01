Borsa: Europa resta piatta dopo Bce, Milano +0,1%

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - I mercati azionari del Vecchio continente proseguono una seduta tranquilla anche dopo il Bollettino della Bce: Madrid è al Borsa più ottimista e sale dello 0,3%, con Amsterdam in aumento dello 0,2% e Milano che nell'indice Ftse Mib cresce dello 0,1%. Piatte Francoforte e Londra, mentre Parigi cede lo 0,4% appesantita anche dal titolo del lusso Kering che perde due punti percentuali.

Il gas si muove cauto sui listini europei attorno ai 74 euro al Megawattora, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi anch'esso piuttosto calmo sui 131 punti base dopo l'asta dei titoli di Stato. In questo scenario in Piazza Affari il titolo migliore tra i principali è Iveco, scattato su un rialzo del 3% a 11 euro. Bene anche Stm (+2,2%) e Stellantis (+1,4%). Qualche vendita su Ferrari che perde l'1,1%, con Banca Generali in calo dell'1,2% e la società della diagnostica DiaSorin dell'1,8%.

(ANSA).