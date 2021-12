Borsa: Milano fiacca con le banche, giù Unicredit e la Juve

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Avvio di seduta fiacco per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,3%, in controtendenza rispetto al lieve rialzo degli altri listini europei, mentre gli investitori monitorano l'andamento dei contagi e gli scambi si assottigliano in vista delle festività natalizie. Appesantiscono il listino principale i titoli finanziari, con Unicredit (-1%), Generali (-0,6%), Banco Bpm (-0,6%) e Intesa (-0,5%) in testa ai ribassi. Vendite anche su sull'Eni (-0,5%), Tenaris (-0,4%) e Ferrari (-0,4%). Fiacca Tim (-0,3%) in attesa di sviluppi sulla proposta di Kkr e Bper (-0,4%) dopo la disponibilità a trattare con il Fitd su Carige (+0,3%). Dall'altra parte del listino si mettono in luce Amplifon (+1%), Poste, Recordati e Italgas (tutte +0,6%) e Saipem (+0,5%). Pesante la Juve (-2,3%) all'indomani della chiusura dell'aumento, che richiede l'intervento del consorzio di garanzia per coprire una piccola fetta della ricapitalizzazione. (ANSA).