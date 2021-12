Borsa: Milano tiene (+0,4%), vola Unicredit, giù Tim ed Eni

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - Il nuovo balzo di Unicredit (+11,15% a 12,83 euro) sostiene in territorio positivo il listino di Piazza Affari (Ftse Mib +0,4%), all'interno del quale prevale comunque il segno meno. Oltre ai bancari Bper (+1,67%), Banco Bpm (+0,99%), Intesa (+0,72%) ed Mps (+5,33%), su cui Moody's ha deciso di rinviare la revisione del rating, sono pochi i titoli a superare la parità. E' il caso di A2a (+1,31%), Hera (+0,84%), Diasorin (+0,74%), e Generali (+0,57%).

Segna il passo invece Tim (-1,55%), che azzera il rialzo della vigilia dopo la firma del contratto per la licenza del 5G in Brasile e il riassetto del Gruppo. Il calo del greggio (Wti -0,54% a 71,98 dollari) frena Saipem (-1,4%), Eni (-1,37%) e Tenaris (-1,46%), che risente anche del prezzo dell'acciaio (-2,06% a 4.333 dollari la tonnellata). Pesano Moncler (-1,34%), Ferrari (-1,06%), Stm (-1,1%) e Cnh (-0,91%), più caute invece Stellantis (-0,64%) ed Exor (-0,4%) a monte della catena di controllo. Di nuovo in rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che raggiunge i 134,6 punti, con il rendimento annuo dei titoli decennali in calo di 3,5 punti allo 0,988%. (ANSA).