Borsa: Europa fa il botto in chiusura, Parigi +2,91%

(ANSA) - MILANO, 07 DIC - Chiusura in forte rialzo per le principali borse europee. In particolare hanno corso Parigi (+2,91% a 7.065 punti) e Francoforte (+2,86% a 15.820 punti), più caute invece Londra (+1,52% a 7.341 punti) e Madrid (+1,45% a 8.562 punti). (ANSA).