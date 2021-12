Va all'India l'Ernesto Illy International Coffee Award

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Ha sede negli altopiani settentrionali di Coorg in India, una zona ricca di materia organica a circa 1.000 metri di altezza, conta 390 ettari e coltiva solo caffè Arabica: è il produttore indiano Jumboor Estate, che ha vinto l'Ernesto Illy International Coffee Award 2021, riconoscimento attribuito da illycaffè al "Best of the Best" in termini di sostenibilità. "Sono felice che l'ambito riconoscimento 'Best of the Best' se lo sia aggiudicato un prodotto indiano che viene coltivato in modo virtuoso, confermando la potenzialità di questo modello agricolo per ottenere la qualità sostenibile", ha affermato Andrea Illy, presidente di illycaffè . Al Proyecto Lift Olopita del Guatemala, creato nel 2017 in Guatemala con l'obiettivo di riunire i piccoli coltivatori di caffè interessati ad apprendere le migliori pratiche agronomiche per produrre un caffè di qualità superiore è invece andato il premio "Coffee Lover's Choice".

"Anche la vittoria del Guatemala, con il gruppo di piccoli produttori aderenti al progetto Lift - ha sottolineato Andrea Illy - dimostra che la qualità continua a essere il volano per la crescita sostenibile delle comunità del caffè".

I 27 finalisti del premio, giunto alla sesta edizione, 3 per ogni paese, provenivano dal Brasile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Etiopia, Guatemala, Honduras, India, Nicaragua. La giuria internazionale era composta dagli chef tre stelle Michelin Kyle Connaughton, Viki Geunes e Niko Romito, dai giornalisti Josè Carlos Capel, Clark Parkin e Michela Proietti, dagli esperti del caffè Sunalini Menon, Birhanu Gebis Wuli e Henry Alirio Martínez Salinas. (ANSA).