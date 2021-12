Borsa: Europa giù con listini Usa e dati macro, Milano -0,1%

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - Girano in calo i principali listini europei gli indici Usa dopo dati macroeconomici al di sotto delle stime. Dal tasso di disoccupazione (4,5%contro il 4,2% attesa) all'indice Pmi dei servizi, invariato a 57 punti il mercato si aspettava risultati migliori. In rialzo solo gli ordini di fabbrica (+0,5%), invariati quelli di beni durevoli (-0,5%). Si appiattiscono Milano (Ftse Mib -0,11%) e Londra (invariata), più evidente il calo di Francoforte (-0,5%), Parigi (-0,4%) e Madrid (-0,6%). Stabile a 130 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento in calo di 0,8 punti allo 0,943%. Atteso in serata il verdetto di Fitch sul merito di credito dell'Italia.

Consolida il rialzo il greggio (Wti +3,2% a 68,6 dollari al barile), giù il gas (-2,78% a 92,19 euro al Mwh), con rialzi per Bp (+2,11%), Shell (+1,48%), TotalEnergies (+1,36%) ed Eni (+1,26%). In rosso i bancari Sabadell (-3,2%), Caixa (-1,12%) e SocGen (-0,61%), mentre in Piazza Affari resistono Generali (1,1%) e Unicredit (+0,7%) a differenza di Intesa (-0,02%), Banco Bpm (-0,86%), Bper (--1,28%) ed Mps (-1,18%). In calo gli automobilistici Stellantis (-1,06%), Volkswagen (-0,68%) e Renault (-0,84%) insieme a Ferrari (-0,65%). (ANSA).